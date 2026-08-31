È un'Inter che crea moltissimo ma che deve essere più spietata: ecco perché Chivu non si preoccupa

C'è da preoccuparsi se la propria squadra crea una ventina di palle-gol limpide? Non c'è bisogno di avere il patentino di allenatore per dare la risposta: no. C'è da allarmarsi se i propri attaccanti sbagliano dei gol? Qui la risposta è più complessa: sarebbe un problema se diventasse un'abitudine. Però basta leggere i nomi dei suddetti attaccanti per togliersi ogni dubbio. Sono Lautaro Martinez, Pio Esposito e Marcus Thuram. Il capitano e il francese hanno giocato un Mondiale interminabile, è inevitabile portarsi dietro qualche scoria. E Pio tra i tre è stato quello che ha avuto meno opportunità, pur avendo disputato a Cagliari un'ottima partita, fatta di lotta, di altruismo e di sacrificio.