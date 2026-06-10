Juventus e Torino, stop alle trasferte nelle prime 10 giornate: la decisione del Viminale

Un paio d'ore prima dell'inizio del derby, i tifosi bianconeri erano entrati in contatto con le forze dell'ordine schierate per evitare ogni contatto con i granata. In questi istanti concitati, il tifoso bianconero Marco Basoccu era stato colpito alla testa ed era stato trasportato in ospedale in codice rosso. La partita era poi iniziata con un'ora di ritardo e con le curve vuote, abbandonate sia dai torinesi sia dagli juventini. Qualche giorno fa, il 36enne ha lasciato l'ospedale Molinette di Torino dov'era ricoverato, affermando di non ricordare nulla di quello che è successo.