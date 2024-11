Ulivieri: "Del Piero? Da dirigente non lo conosce nessuno"

"Una possibile candidatura di Del Piero alla presidenza della Figc? Non lo so, non mi so esprimere, lo conosco come ragazzo e su di lui do il giudizio che danno tutti. È un ragazzo eccezionale. Poi ha fatto il corso da allenatore con me. Ora deve dare l'esame, appena ha pronta la tesi. Di calcio ne capisce da allenatore. Se mi domandate da dirigente, questo non lo so". Così a LaPresse, Renzo Ulivieri, presidente della Aiac. "Se lo candideremmo? Non lo so, dovremmo fare una valutazione, da dirigente ma non ho strumenti per valutarlo in quell'ambito, a oggi deve dare l'esame con me e gli farà domande di calcio e non da dirigente. Non lo conosco da dirigente, ma perché credo che da dirigente non lo conosca nessuno. Le esperienze non fortunate di Rivera e Baggio? Stiamo parlando di due persone eccezionali, di grande personalità che hanno avuto difficoltà nel passare alla carriera dirigenziale", ha aggiunto.