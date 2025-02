Uefa lancia programma Take Care per salute e benessere giovani

La Uefa è orgogliosa di annunciare il lancio di 'Take Care', un programma rivoluzionario progettato per aiutare il calcio a sfruttare la sua posizione unica come parte intrinseca della società per promuovere la salute e il benessere, in particolare tra i bambini e i giovani. Progettato per fornire una varietà di strumenti per supportare le federazioni nazionali, le leghe, i club, gli stakeholder del calcio e le scuole nella promozione della salute e del benessere, 'Take Care' è su misura per figure chiave influenti come genitori o caregiver, insegnanti, allenatori e personale per incoraggiare stili di vita più sani e abitudini più positive. Formulata come parte della politica Uefa per la salute e il benessere, uno degli 11 pilastri stabiliti nella Strategia di Sostenibilità del Calcio Uefa 2030, la Uefa mira a mobilitare la comunità calcistica per promuovere una salute migliore, incoraggiare stili di vita attivi e ampliare il coinvolgimento dei giocatori in tutte le fasce d'età.