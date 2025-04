Bonus Euro 2024: l'UEFA assegna 233 milioni ai club, Inter e Milan al top in Italia

Se si va più in profondità, si può notare come la UEFA abbia destinato 100 milioni per il rilascio di giocatori alla UEFA Nations League 2020/21 e 2022/23, così come alle Qualificazioni a UEFA Euro 2024; 93 dei quali sono stati distribuiti verranno distribuiti secondo le tariffe concordate, mentre i restanti 7 milioni (una somma che resta sempre disponibile a causa di fattori come il rilascio di giocatori da club non europei) verranno distribuiti nel prossimo ciclo. Per la fase finale dell'UEFA Euro 2024 invece i fondi ammontano a 140 milioni di euro destinati a 196 club di 29 federazioni nazionali UEFA.