Udinese, Zaniolo cerca il rilancio: "Ci ho messo anche del mio, ma non ho avuto continuità"

L'attaccante pronto per la nuova avventura: "Qui c'è il contesto perfetto per esprimersi, sono molto felice di essere qua"
In casa Udinese è il giorno della presentazione di Nicolò Zaniolo, l'ultimo colpo di calciomercato. L'attaccante, dopo le ultime deludenti esperienze, cerca a Udine il riscatto. "In questi anni non è stata questione di sfortuna, ci ho messo anche del mio. A volte se non giocavo titolare mi chiudevo un po' in me stesso - ha spiegato l'ex giocatore del Galatasaray -. Però cerco di ascoltare le persone giuste in famiglia e ho cercato di crescere. Non ho avuto continuità, questo un po' mi ha pesato, un giocatore deve poter sbagliare, devo essere bravo io a non mollare mai anche quando le cose non vanno bene". A questo punto prende la parola Gianluca Nani, il group technical director del club friulano che scherza: "Gli ho semplicemente detto che oltre a quello che gli hanno detto gli altri se sgarra io gli do na capocciata (ride ndr)".
"Ringrazio tutti, dalla dirigenza allo staff, è stata una trattativa lunga, estenuante, io ce l'ho messa tutta anche forzando un po' la mano con il Galatasaray perché penso fosse il passo giusto per la mia carriera - le prime parole di Zaniolo come nuovo giocatore dell'Udinese -. Voglio raggiungere grandi traguardi insieme, qui c'è il contesto perfetto per esprimersi, sono molto felice di essere qua. Ci sono tantissime persone che lavorano per questo club 24 ore al giorno, c'è tutto per far bene e non vedo l'ora di cominciare già domenica con il Pisa".
Udine piazza giusta per il suo rilancio. "Sì, qui si pensa solamente al campo, ci sono pochissime cose extra. Ho fatto doppio allenamento tutti i giorni in questi dieci giorni, abbiamo una buona squadra e secondo me potremmo sorprendere".
Sulla sua condizione fisica. "Ho cominciato presto perché il campionato turco comincia prima, non sono ancora al top perché l'ultimo periodo è stato un po' travagliato. Sono a completa disposizione del mister per aiutare. Mi aspettavo forse addirittura meno e invece è una sorpresa bellissima quello che ho trovato qua, 300 persone che lavorano e danno il massimo dalla mattina alla sera. Penso che in questo momento della carriera fosse il passo giusto per la mia carriera".
Indosserà la maglia numero 10 che è stata di Zico e Di Natale. "Quando un bambino comincia a giocare a calcio sogna un po' la 10, qui l'hanno vestita giocatori come Di Natale, ho chiesto se era disponibile e mi è stato detto di sì. Posso giocare sulla destra, legare il gioco, attaccare la profondità, mi metterò a disposizione".
Fare bene all'Udinese per riconquistare la Nazionale. "Non è un'ossessione ma sicuramente un obiettivo, sono sicuro che le prestazioni buone le farò vedere se giocherò per la squadra e non da solo".
Il primo approccio con Runjaic. "C'è stato feeling fin da subito, è stato molto sincero e chiaramente come in tutte le squadre ci sono delle regole. L'impressione è stata positiva, io poi le cose le dico subito direttamente, spero di cominciare ora domenica con 3 punti".
