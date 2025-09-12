Udinese, Zaniolo cerca il rilancio: "Ci ho messo anche del mio, ma non ho avuto continuità"

In casa Udinese è il giorno della presentazione di Nicolò Zaniolo, l'ultimo colpo di calciomercato. L'attaccante, dopo le ultime deludenti esperienze, cerca a Udine il riscatto. "In questi anni non è stata questione di sfortuna, ci ho messo anche del mio. A volte se non giocavo titolare mi chiudevo un po' in me stesso - ha spiegato l'ex giocatore del Galatasaray -. Però cerco di ascoltare le persone giuste in famiglia e ho cercato di crescere. Non ho avuto continuità, questo un po' mi ha pesato, un giocatore deve poter sbagliare, devo essere bravo io a non mollare mai anche quando le cose non vanno bene". A questo punto prende la parola Gianluca Nani, il group technical director del club friulano che scherza: "Gli ho semplicemente detto che oltre a quello che gli hanno detto gli altri se sgarra io gli do na capocciata (ride ndr)".