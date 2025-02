Udinese, Runjaic avvisa il Napoli: "Se diamo tutto, tutto è possibile"

"Loro sono in una fase molto buona e cercheranno di fare tre punti per continuare a lottare per lo Scudetto; noi non lottiamo per lo Scudetto ma non ci diamo per vinti, sarà una partita più difficile di quella contro il Venezia ma nel calcio non si sa mai, le partite possono prendere direzioni diverse da quelle previste", ha proseguito il tecnico dei friulani. Guardando in casa propria, Runjaic ha fatto il punto sui suoi attaccanti. "Davis si è allenato con noi in settimana, ma poi ha avuto un po' di influenza. Spero settimana prossima possa di nuovo allenarsi per poi essere convocato. Giannetti verrà con noi, come anche Ehizibue, che si è allenato ed è sembrato in buona forma", ha dichiarato. "Sanchez sta migliorando dopo aver iniziato la stagione con un infortunio che gli ha fatto saltare il girone d'andata. Ha grande esperienza, ma ha bisogno di minuti per mostrare le sue qualità. Deve essere più coinvolto quando abbiamo il pallone, non può solo lavorare in fase difensiva. Dobbiamo essere pazienti, ma abbiamo altri giocatori validi che possono dare un contributo migliore in determinate situazioni", ha concluso il tecnico bianconero.