Udinese, rabbia Covid: "Partita con l'Atalanta irregolare", c'è il ricorso

Non si placa la rabbia dell'Udinese che ha giocato la partita contro l'Atalanta in emergenza Covid-19 e oggi ha registrato due nuove positività, un calciatore in campo ieri e un membro del gruppo squadra. Proprio da questo nasce l'intenzione del club friulano di presentare ricorso al Giudice Sportivo avverso la regolarità della partita persa 6-2 contro i nerazzurri. Il giocatore contagiato, infatti, era stato sottoposto all'isolamento dall'Asl locale, salvo poi essere riabilitato dalla Lega grazie al ricorso vinto al Tar.