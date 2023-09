Udinese, presentata la terza maglia: il teatro è la Fashion Week

UDINESE

C'è pure Deulofeu a indossare la nuova divisa del club bianconero nata da una idea di Macron e Marcello Pipitone

Udinese, svelata la terza maglia 23-24: forte legame con la moda































© Mediaset 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un club internazionale, dentro e fuori dal campo. L'Udinese non smentisce la propria vocazione e sceglie la settimana della moda per presentare la terza maglia 2023-2024. In quel di Milano, presso il centro Arca, il club bianconero ha tolto i veli sulla tenuta realizzata in collaborazione con Macron e il fashion designer Marcello Pipitone. A fare da modelli cinque calciatori dei friulani: Gerard Deulofeu, Adam Masina, Daniele Padelli, Kingsley Ehizibue e Keinan Davis.

Sulle passerelle della Fashion Week meneghina, ecco sbucare il Third Kit dell'Udinese: per i bianconeri “l’incontro” tra la qualità, tecnicità, modernità e sostenibilità dei tessuti Macron e il design e l’estetica del fashion designer milanese, è stato il connubio ideale per la realizzazione di una nuova terza maglia dalla grafica unica ed esclusiva, che non rinuncia però alla tradizione cromatica simbolo del club.

La nuova ‘Third’ dell’Udinese è a girocollo bordato da tre righe, bianca, nera e gialla, stesso abbinamento cromatico presente sui bordi delle maniche. La maglia è interamente caratterizzata da un pattern bianco e nero ideato da Marcello Pipitone e ispirato dal movimento, dall’energia della squadra e delle persone. Una grafica che unisce individui diversi che creano un unico corpo, un team. Una volontà di andare avanti senza guardarsi indietro, per raggiungere l’obiettivo di migliorare la connessione con i compagni e l’energia che emana il gruppo.

Il pattern raffigura persone che corrono, creando un effetto estremamente dinamico e impattante all’interno del quale il colore giallo, presente nei dettagli e negli inserti, si unisce alla potenza cromatica del contrasto tra il bianco e il nero.

Il backneck è personalizzato come nelle versioni Home e Away, con i colori, lo stemma del club e la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna, che certifica come il concept grafico, ideato in collaborazione con Marcello Pipitone e col club, sia stato elaborato e sviluppato nella sede centrale dello sponsor tecnico. Sul petto a destra, in giallo, il logo Macron e appena sotto il logo del brand di Marcello Pipitone. A sinistra il logo dell’Udinese Calcio. Nella lunetta posteriore sotto al colletto, in giallo, è ricamato il motto del club “La Passione è la nostra Forza”. Il kit Third si completa con pantaloncini che hanno la stessa grafica esclusiva della maglia, e il bordo superiore e la coulisse in giallo.