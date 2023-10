Udinese, Lucca: "Primo gol in Serie A un sogno, prima o poi la vittoria arriva"

UDINESE

L'attaccante a Radio Serie A con Rds: "Ci possiamo riscattare, soprattutto contro il Lecce giocando in casa dobbiamo portarla a casa"

© Getty Images Mentre l'Udinese è alla caccia ancora della prima vittoria, in casa friulana c'è un motivo per festeggiare, il primo gol in Serie A di Lorenzo Lucca due giornate fa contro il Genoa. "Il mio primo gol in Serie A è stato una soddisfazione unica, è il sogno di ogni bambino - ha spiegato il giovane attaccante a Radio Serie A con Rds -. Ovviamente però c'è rammarico per il pareggio e per non essere riusciti a vincere". Sul momento no della squadra: "La situazione dell'Udinese la viviamo in modo positivo, dobbiamo essere sempre positivi nello spogliatoio per trovare la prima vittoria - ha aggiunto Lucca -. Dobbiamo solo pensare ad allenarci che prima o poi la vittoria arriva. Ci possiamo riscattare, abbiamo squadre forti, soprattutto contro il Lecce giocando in casa dobbiamo portarla a casa".

L'idolo di Lucca è sempre stato Zlatan Ibrahimovic. "Lo seguo da quando sono bambino. Ad Amsterdam c'erano diverse foto sue, ma non so se i rapporti siano ancora buoni tra la società e Ibra. In che cosa gli vorrei assomigliare? Sicuramente nella qualità con cui arriva a fare gol, in quello devo migliorare molto: essere nel posto giusto al momento giusto".

L'anno scorso in Olanda Lucca ha giocato poco, ma il ricordo dell'esperienza all'Ajax è comunque positivo. "L'esperienza in Olanda mi ha aiutato tantissimo. L'Ajax è una scuola calcio, era il primo anno all'estero e mi ha aiutato molto a livello psicologico, oltre che migliorarmi a livello individuale. È un metodo di lavoro diverso rispetto a quello che c'è in Italia"

