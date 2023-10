Serie A, Udinese-Genoa 2-2: Sottil si salva al 91'

UDINESE-GENOA 2-2

L'autorete di Matturro evita il ko ai friulani: al Grifone non basta la doppietta di Gudmundsson

Udinese-Genoa: le foto del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Udinese evita il ko al 91': nella settima giornata di Serie A, i friulani agguantano nel finale il 2-2 con il Genoa. Al Grifone non basta la doppietta del solito Gudmundsson, a segno al 14' e al 41': il primo gol italiano di Lucca (23') e l'autorete nel recupero di Matturro salvano Sottil. I rossoblù si vedono negare il secondo successo di fila e salgono a quota 8, mentre i friulani si portano a 4 e staccano Empoli e Salernitana.

LA PARTITA

L'autorete di Matturro al 91' salva l'Udinese, che nella settima giornata di Serie A pareggia 2-2 con il Genoa. Al Bluenergy Stadium, i rossoblù passano al 14': pessimo rinvio di Silvestri, Frendrup va subito in verticale da Gudmundsson che con il sinistro fa partire un bolide che finisce sotto la traversa. Nove minuti dopo, però, i friulani rispondono con Lucca, che riceve il rimpallo involontario di Haps e col sinistro brucia Martinez per l'1-1 a metà primo tempo. Al 27', il Grifone sembra segnare ancora con Gudmundsson, ma la rete viene annullata per il fuorigioco ad inizio azione di Haps. La doppietta, però, è solo rinviata: al 41', Retegui serve l'islandese, che batte Silvestri anche grazie alla deviazione di Bijol e regala il vantaggio a Gilardino all'intervallo.

Sottil prova subito un cambio ad inizio ripresa, inserendo Zemura al posto di Camara, mentre al 58' entrano Samardzic e Thauvin per Pereyra e Success, ma le mosse non pagano nonostante il Genoa tiri il fiato e abbassi il suo baricentro. Anzi, i rossoblù sfiorano il tris con il solito Gudmundsson, poi De Winter trova l'esterno della rete dopo la parata di Silvestri. Poco dopo, Gilardino richiama Retegui e Haps inserendo Puscas e Messias, mentre all'87' ecco Matturro. Una mossa che non pagherà, anzi: quattro minuti dopo, il neoentrato impatta di testa l'angolo battuto da Samardzic e intercettato da Perez e batte Martinez. Ci sarebbe il tempo per vincerla, ma Lovric si fa espellere per un brutto fallo ai danni di Messias. Finisce allora 2-2, un pareggio che serve a poco: il Genoa non riesce a salire a quota 10 e a centrare il secondo successo di fila, portandosi a 8 punti. Sono 4, invece, quelli dell'Udinese, che anche se non vince stacca Empoli e Salernitana.

LE PAGELLE

Silvestri 5 - Rischia subito in fase di impostazione e, dimostrando di non aver imparato la lezione, serve poco dopo Frendrup sul vantaggio genoano.

Samardzic 6,5 - Entra e dà subito qualità con giocate e cross, poi dal suo angolo nasce il 2-2 allo scadere. E la domanda sorge spontanea: perché non gioca dall'inizio?

Matturro 4,5 - Il suo ingresso dovrebbe dare freschezza e maggiore copertura difensiva. Invece, trova l'autorete che toglie due punti ai rossoblù.

Gudmundsson 7,5 - Fa ampiamente il suo con una splendida doppietta, un altro gol annullato per fuorigioco e tante giocate importanti nel corso del match.

IL TABELLINO

UDINESE-GENOA 2-2

Udinese (3-5-2): Silvestri 5; Perez 6, Bijol 5,5, Kristensen 6 (36' st Ferreira 6); Ebosele 6, Pereyra 5,5 (13' st Samardzic 6,5), Walace 6 (19' st Payero 6), Lovric 5, Kamara 5,5 (1' st Zemura 6); Success 5 (13' st Thauvin 6), Lucca 6,5. A disp.: Okoye, Malusà, Guessand, Tikvic, Kabasele, Zarraga, Quina, Aké, Camara, Pafundi. All.: Sottil 5,5

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 6, Bani 6, Vasquez 6; De Winter 6,5, Thorsby 6, Frendrup 6,5, Malinovskyi 6 (22' st Kutlu 5,5), Haps 5,5 (33' st Messias 6); Gudmundsson 7,5 (42' st Matturro 4,5), Retegui 6,5 (33' st Puscas 6). A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Hefti, Hagiello, Galdames. All.: Gilardino 5,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 14' e 41' Gudmundsson (G), 23' Lucca (U), 46' st aut. Matturro (G)

Ammoniti: Martinez (G), Pereyra (U), Success (U), Frendrup (G)

Espulsi: Lovric (U) al 49' st

Note: recupero 2'+6'

LE STATISTICHE DI UDINESE-GENOA

Albert Gudmundsson è il primo giocatore del Genoa capace di realizzare almeno due gol fuori casa nel primo tempo di un singolo match di Serie A da Krzysztof Piatek vs Frosinone, il 30 settembre 2018.

Albert Gudmundsson (tre) è il primo giocatore islandese in grado di realizzare più di due reti in un singolo campionato di Serie A.

Albert Gudmundsson diventa oggi il primo islandese ad aver segnato una marcatura multipla (più di un gol) in un match di Serie A.

Lorenzo Lucca torna al gol 325 giorni dopo l’ultima volta – quando vestiva la maglia dell’Ajax vs Vitesse in Eredivisie, il 9 novembre 2022; in aggiunta, quella di oggi è la prima rete in Serie A per l’attaccante italiano.

Albert Gudmundsson ha trovato la rete in due match consecutivi di campionato (vs Roma e Udinese oggi) per la prima volta dal maggio 2021 - quando vestiva la maglia dell’AZ Alkmaar vs RKC Waalwijk e Fortuna Sittard in Eredivisie in quel caso.

Era dal 9 ottobre 2022 (tre vs Atalanta), che l’Udinese non tentata meno di quattro conclusioni totali nel primo tempo di una gara giocata in casa in Serie A (tre anche oggi vs Genoa).

L’Udinese ha raccolto appena quattro punti (4N, 4P) dopo le prime sette giornate di Serie A per la prima volta dalla stagione 2020/21 (quattro anche in quel caso 1V, 1N, 5P).

Sandi Lovric è il primo giocatore dell’Udinese a ottenere un cartellino rosso diretto in un match casalingo di Serie A da Nehuén Pérez vs Salernitana, il 20 agosto 2022.

Il Genoa ha conquistato otto punti nelle prime sette giornate di questa Serie A: nelle cinque stagioni precedenti nel massimo campionato solo una volta aveva fatto meglio (12 nel 2018/19).