Udinese, Deulofeu annuncia: "Ho buone notizie, spero presto di fare un grande passo"

Non gioca una partita ufficiale dal 22 gennaio 2023 (contro la Sampdoria), ma finalmente adesso Gerard Deulofeu vede la luce in fondo al tunnel. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante dell'Udinese, che dopo settimane di silenzio è tornato a parlare delle proprie condizioni con una storia su Instagram. “Ho buone notizie dopo le visite mediche. Spero presto di poter fare un grande passo e che sia una gioia per tutti”. Quanto "presto" non è facile dirlo, ma approfittando della sosta del campionato Deulofeu potrà intensificare il ritmo della sua preparazione e potrebbe addirittura strappare una convocazione per la gara sul campo del Sassuolo, alle 15 di lunedì 1° aprile.