Serie A: Udinese-Fiorentina 0-2, Quarta e Bonaventura sbancano la Dacia Arena

UDINESE-FIORENTINA 0-2

Un gol da attaccante di razza dell'argentino e l'italiano nel recupero regalano la vittoria alla Viola. Friulani ancora a secco di successi

La Fiorentina vola con Quarta e Bonaventura































© ansa 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella quinta giornata di Serie A, la Fiorentina batte 2-0 l'Udinese e aggancia la Juventus al quarto posto a quota 10 punti, mentre i friulani devono ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria. I padroni di casa partono meglio e nei primi 3' Terracciano è costretto a salvarsi due volte su Thauvin e Samardzic. Portiere della viola miracoloso al 18' su Thauvin, prima della beffa di Martinez Quarta che si invola da attaccante e sblocca il match al 32'. L'Udinese ci prova anche nel secondo tempo, ma Bonaventura al 92' chiude ogni discorso: per lui un assist e un gol.

LA PARTITA

Una Fiorentina cinica e nei primi 20 minuti anche un po' fortunata torna da Udine con tre punti davvero importanti e pesanti per la classifica. Tre gli uomini copertina per Italiano: il portiere Terracciano, autore di almeno sei parate, il sempre-verde Bonaventura, che ha impreziosito la sua prova con un gol e un assist, e il bomber che non ti aspetti, ovverto Martinez Quarta, a segno per la seconda giornata di fila con un contropiede da attaccante di razza, non proprio la specialità della casa. A proposito di bomber, è proprio quello che manca ai friulani per capitalizzare le tante occasioni create. Con Beto ceduto all'Everton e Deulofeu ancora convalescente, il peso dell'attacco è sulle fragili spalle di Lucca e Thauvin: l'ex Pisa, lento e legnoso, si è divorato l'1-1 a porta vuota, il francese si è mosso meglio ma ha anche lui sulla coscienza una grossa chance non sfruttata a dovere sullo 0-0. Anche l'ingresso di Success non ha cambiato l'inerzia, perché il nigeriano si muove bene ma non ha nei piedi i 10-15 gol che a questa squadra servirebbero come il pane.

Lunghissima la lista degli infortunati per Sottil: esordio in Serie A per Kristensen, la coppia d'attacco è formata da Thauvin e Lucca. Italiano è senza Nico Gonzalez: tocca a Kouamè, con Nzola confermato come punta centrale. A centrocampo Maxime Lopez viene preferito ad Arthur. Parte subito fortissimo l'Udinese che nel giro di tre minuti impegna per due volte Terracciano: al 1' il portiere vola si salva con il piede su Thauvin; al 3' con la mano di richiamo alza sopra la traversa il sinistro di Samardzic. La Fiorentina perde subito Dodò: al suo posto Kayode che con una diagonale perfetta chiude su Thauvin (8'). La squadra di Sottil è più reattiva e arriva per prima su tutti i palloni. La Fiorentina si affaccia per la prima volta dalle parti di Silvestri al 12', ma la conclusione di Brekalo è sballata. E' solo un fuoco di paglia, perché i friulani tornano a spingere e sprecano altre due ghiotte occasioni: prima Payero controlla e calcia malissimo (18'), poi Terracciano vince ancora il duello con Thauvin respingendo con il piede il tiro a botta sicura da pochi passi del francese (21'). Il campanello d'allarma per i padroni di casa suona al 27': cross di Kayode sul secondo palo dove spunta Kouamè, colpo di testa a lato. Passano 5' e il calcio si mostra in tutta la sua bellezza e crudeltà: splendido lancio di Bonaventura per l'inserimento centrale di Martinez Quarta che batte De Silvestri con un preciso diagonale. Per il difensore argentino è il secondo gol di fila dopo quello all'Atalanta. L'Udinese subisce il colpo e cala di intensità nel finale di tempo dove si registrano una punizione di Samardzic contro la barriera (40') e in pieno recupero un sinistro di Kamara che Terracciano blocca a terra. Udinese sprecona e Fiorentina cinica in un primo tempo ricco di emozioni.

Nessun cambio nell'intervallo da parte delle due squadre, che ripartono con gli stessi 22 giocatori. Dopo un salvataggio di Perez su Bonaventura e di Ranieri su Lucca, al 65' l'Udinese getta alle ortiche la chance dell'1-1 in modo clamoroso: Ebosele si invola verso Terracciano e serve Lucca che a porta vuota calcia sull'esterno della rete. Un errore da matita rossa per il giovane attaccante ex Ajax. Sottil le prova tutte e si gioca anche la carta Lovric: lo sloveno ha subito un grande impatto, ma sbatte anche lui contro un monumentale Terracciano, che gli nega il gol in due occasioni (71' e 79'). In mezzo il portiere della Fiorentina si oppone anche alla conclusione di Ebosele, uno dei migliori dei suoi (76'). In pieno recupero Bonaventura mette la ciliegina su una prestazione mostruosa con un preciso destro nell'angolino che lascia di sasso Silvestri. Poi al triplice fischio di Chiffi, il pubblico della Dacia Arena non nasconde il grande malumore per una squadra che non segna mai e di conseguenza non riesce mai a vincere.

LE PAGELLE

Lovric 6,5 - Sottil gli preferisce Payero dall'inizio, scelta davvero pessima. Nella mezzoretta che gioca è il più pericoloso dei suoi, impegnando due volte Terracciano, la prima con un bel destro e la seconda con un colpo di testa.

Thauvin 5 - Pomeriggio difficile per il francese che ha sul piede due ghiotte occasioni da gol che non riesce a concretizzare, la prima dopo nemmeno un minuto, ben più grave non aver capitalizzato la seconda a tu per tu con Terracciano. Bravo il portiere viola, ma un attaccante da quella posizione non può sbagliare.

Lucca 4 - I tifosi dell'Udinese rimpiangono Beto e ne hanno tutte le ragioni. L'ex Ajax va solo una volta al tiro, ma a porta vuota calcia clamorosamente fuori il gol del possibile 1-1. Giornata da dimenticare.

Terracciano 8 - Se la Fiorentina non prende gol nei primi 20 minuti è solo merito del suo portiere, autore di tre grandi interventi: il primo dopo nemmeno un minuto su Thauvin, poi su Samardzic prima del capolavoro sempre su Thauvin. Nella ripresa dice no anche a Lovric (due volte) ed Ebosele. Monumentale.

Bonaventura 7,5 - La carta d'identità dice 34 anni, ma il cervello e i piedi funzionano ancora perfettamente. L'assist per Martinez Quarta è un gioiello da far vedere nelle scuole calcio. Ciliegina sulla torta il gol al 92. Chapeau.

Martinez Quarta 7 - Il difensore argentino ci ha preso gusto e dopo il gol con l'Atalanta si ripete anche alla Dacia Arena, con una cavalcata vincente degna di un contropiedista provetto.

IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 0-2

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 6, Kristensen 6; Ebosele 6,5, Samardzic 6 (38' st Pafundi sv), Walace 5,5 (30' st Pereyra 5,5), Payero 5 (18' st Lovric 6,5), Kamara 6 (30' st Zemura 5,5); Thauvin 5 (18' st Success 5,5), Lucca 4. A disp.: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà. All.: Sottil 5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 8; Dodò sv (6' Kayode 6,5), Martinez Quarta 7, Ranieri 6,5, Biraghi 6; Lopez 6 (30' st Arthur 6), Mandragora 6 (30' st Duncan 6); Kouamè 5,5 (21' st Beltran 5,5), Bonaventura 7,5, Brekalo 5,5 (20' st Milenkovic 6); Nzola 5,5. A disp.: Martinelli, Christensen, Sottil, Ikone, Infantino, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. All.: Italiano 6,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 32' Martinez Quarta (F), 47' st Bonaventura (F)

Ammoniti: Ranieri (F)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• La Fiorentina ha raccolto 10 punti in queste prime cinque giornate di campionato - solo due volte la Viola ha fatto meglio in Serie A dopo le prime cinque gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria: 12 sia nel 2015/16 che nel 1998/99.

• L’Udinese ha segnato appena un gol nelle prime cinque giornate di questo campionato, numero più basso di reti realizzate per i friulani dopo cinque partite disputate in una singola stagione di Serie A.

• Nel giorno della sua 100a presenza in Serie A con la maglia della Fiorentina, Giacomo Bonaventura è diventato l’unico centrocampista a prendere parte ad almeno cinque gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni nella competizione.

• Pietro Terracciano ha effettuato otto parate nel match contro l’Udinese e soltanto una volta ha fatto meglio in un singolo match di Serie A: 10 contro il Milan nel settembre 2018, quando vestiva la maglia dell’Empoli.

• L’Udinese è rimasta a secco di gol per tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2021, con Luca Gotti in panchina – dallo scorso aprile i friulani sono la squadra che ha terminato più partite senza realizzare alcuna rete nei cinque maggiori campionati europei (10).

• Dal 2011/12, solo Juan Cuadrado (12) e Antonio Candreva (11) hanno fornito almeno due assist in più stagioni in Serie A rispetto a Giacomo Bonaventura (10) - il numero 5 della Fiorentina è già a quota due passaggi vincenti in cinque presenze in questo campionato, uno in più rispetto a quelli forniti in 30 partite disputate nella passata edizione del torneo (uno).

• La Fiorentina non ha subito gol in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (allora tre clean sheet esterni di fila contro Verona, Cremonese e Inter), interrompendo una striscia di sette partite esterne consecutive con almeno una rete incassata nella competizione.

• Lucas Martínez Quarta ha segnato due gol in due partite di fila per la prima volta in Serie A - il difensore argentino è riuscito per la prima volta a realizzare più di una rete in una singola stagione nel massimo campionato.

• Lucas Martínez Quarta è il primo difensore della Fiorentina ad andare in gol per due partite di fila in Serie A da Nikola Milenkovic tra l’ottobre e il novembre 2022 (in gol contro Spezia e Sampdoria alla 12° e alla 13° giornata).

• Dallo scorso febbraio, tra i giocatori che non hanno segnato alcun gol in Serie A Florian Thauvin è quello che ha calciato più volte in porta (nove) e solo Tommaso Baldanzi (28) ha effettuato in totale più conclusioni del francese (26) senza trovare mai la rete nel periodo.