Razzismo, accolto parzialmente il ricorso dell'Udinese: riaperto lo stadio, chiusa solo la Curva Nord

RAZZISMO

Contro il Monza la Bluenergy Arena avrà gli spettatori, mentre la curva dei tifosi di casa sarà chiusa per due turni

L'Udinese potrà contare sul pubblico nella sfida di sabato 3 febbraio contro il Monza alla Bluenergy Arena, almeno in parte. La Corte sportiva d'appello, infatti, ha accolto parzialmente il ricorso della società friulana contro la chiusura dell'intero impianto in seguito agli episodi di razzismo di cui è stato vittima il portiere Mike Maignan nell'ultima partita disputata in Friuli in Serie A.

In relazione al ricorso contro la squalifica del campo decisa dal Giudice Sportivo, la Corte ha deciso di squalificare per due turni solamente la Curva Nord, settore protagonista del misfatto in questione.

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto in parte il reclamo dell’Udinese Calcio avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato la sanzione nell’obbligo di disputare due gare con il settore Curva Nord privo di spettatori.