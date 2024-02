Rabbia Udinese, Balzaretti: "Gol di Lucca regolare, in Premier ci ridono dietro"

© ipp

Dopo la sconfitta contro il Genoa, Federico Balzaretti mastica amaro e alza la voce protestando per il gol annullato nella ripresa a Lucca per un fallo su De Winter. "Il gol di Lucca secondo me non era da annullare. Il ragazzo va in contrasto e tocca anche il piede di De Winter. Se questa è una rete da annullare diventa complicato giocare a calcio - ha spiegato il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese -. Non esiste più il contatto. Vanno insieme sullo stesso pallone, è un contrasto di gioco". "Il giro al pallone lo dà il tocco di Lucca. Questi non sono falli mai. Facciamo giocare i giocatori. Non si può intervenire per ogni contatto, ormai è calcetto. Era un gol regolare - ha aggiunto -. Non metto in discussione il risultato, ma quello era gol e in Premier ci ridono dietro".