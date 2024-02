Serie A, Genoa-Udinese 2-0: a segno Retegui e Bani

GENOA-UDINESE 2-0

Al Ferraris i rossoblù tornano a vincere e complicano i piani dei friulani in zona retrocessione

Retegui apre, Bani chiude: Udinese ko











































1 di 23 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ipp

© ipp 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo due pareggi e una sconfitta, il Genoa torna a vincere. Nella 26.ma giornata di Serie A la squadra di Gilardino batte 2-0 l'Udinese, si porta a 33 punti e complica i piani bianconeri nella parte bassa della classifica. Al Ferraris nel primo tempo i legni fermano le incornate di Lucca e Vasquez, poi Retegui (36') sblocca il match in rovesciata e Bani (40') raddoppia di testa su assist di Gudmundsson. Gol che segnano la gara. Con i friulani subito in dieci a inizio ripresa per l'espulsione di Kristensen, i rossoblù poi abbassano infatti il ritmo, controllano il possesso e il risultato non cambia più. Nel finale proteste bianconere per un gol annullato a Lucca.

LA PARTITA

Per la gara con l'Udinese Gilardino tiene ancora Malinovskyi in panca e conferma in blocco la formazione che ha strappato il pareggio a Napoli. Stesso discorso per Cioffi, che ancora senza Pereyra, si presenta a Marassi con l'identico undici già sceso in campo contro il Cagliari e la Juve. A ritmi blandi in avvio è il Grifone ad attaccare la profondità con più velocità e cattiveria. L'Udinese invece serra le linee e guadagna metri manovrando con Lovric e appoggiandosi a Thauvin tra le linee. Il primo squillo arriva su una verticalizzazione per Messias neutralizzata da Okoye, poi Vasquez mura un tentativo di Ehizibue e Martinez para un destro debole di Walace. Più precisa nel palleggio, l'Udinese costruisce in ampiezza alzando gli esterni e cercando Lucca con i cross. Lento e prevedibile nel giropalla, il Genoa invece fatica a innescare Retegui e resta incagliato in mediana. Per venti minuti sono le difese a fare la voce grossa, poi due lampi accendono la gara. Da una parte un colpo di testa di Lucca si stampa sulla traversa, dall'altra Okoye si oppone invece d'istinto a una conclusione ravvicinata di Vasquez. Più alti e in pressione, i rossoblù aumentano i giri sulla trequarti, accompagnano con più uomini la manovra e spingono. Un'incornata di Vasquez centra il palo sugli sviluppi di un corner, poi Retegui sblocca la gara in rovesciata e Bani raddoppia di testa su assist di Gudmundsson. Un uno-due micidiale che in quattro minuti segna il match e porta all'intervallo.

La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Ebosele al posto di Ehizibue e con un sinistro largo di Messias dopo una buona imbucata di Gudmundsson. Ordinato nel possesso e preciso in costruzione, il Genoa gestisce bene la manovra in regia con Badelj e Frendrup e allarga il gioco cercando la superiorità. Puntato da Messias, Kristensen rimedia il secondo giallo e lascia l'Udinese in dieci. Espulsione che segna definitivamente la gara e mette ulteriormente il match sui binari rossoblù. In vantaggio e in superiorità, il Grifone infatti tiene palla, non forza le giocate e continua a costruire spingendo sulle corsie e manovrando con pulizia. Da una parte Okoye si oppone a un destro al volo di Badelj sugli sviluppi di un corner, poi Frendrup sfiora il tris con un bel destro a giro e Gudmundsson spreca una grande occasione. Dall'altra Lucca invece segna, ma Fourneau annulla tutto per un fallo su De Winter. Occasioni che dopo gli ingressi in campo di Joao Ferreira e Kamara nell'Udinese e Vogliacco nel Genoa portano agli ultimi cambi con Spence, Malinovskyi ed Ekuban che prendono il posto di Sabelli, Messias e Retegui. Perez mura un tentativo di Frendrup dopo un parata di Okoye, poi nel finale Cioffi getta nella mischia Zarraga e Gilardino sostituisce Badelj con Strootman. Ultime mosse che servono solo a far girare le lancette e dopo un altro tentativo di Gudmundsson largo di poco portano al triplice fischio. Il Genoa torna a vincere e consolida la posizione a centro classifica. L'Udinese invece deve guardarsi le spalle.



LE PAGELLE

Retegui 7: corre, battaglia e allunga la squadra attaccando lo spazio con cattiveria. Dà un punto di riferimento costante alla squadra in avanti da bomber vero e tiene sempre impegnati i difensori bianconeri. Sblocca il match con una gran rovesciata

Vasquez 6,5: fa buona guardia in difesa, ma è in fase di possesso che si fa notare di più. Nel primo tempo costringe Okoye a una grande parata, poi centra il palo di testa. Affaticato, lascia il posto a Vogliacco a inizio ripresa

Gudmundsson 7: in avvio vaga per il campo, ma resta troppo distante da Retegui e non illumina. Quando trova la posizione giusta poi fa valere la solita qualità tra le linee e il Grifone cambia passo. Suo l'assist per Bani sul 2-0, poi sfiora il gol in almeno un paio d'occasioni nella ripresa

Giannetti 5: ringhia e picchia duro, ma con Retegui non è la tattica giusta. Rimedia un giallo dopo 19", poi fatica in marcatura al centro dell'area e il Genoa affonda il colpo

Lucca 5,5: lavora soprattutto spalle alla porta, cercando di far valere il fisco nei duelli ma non riesce a sfondare. Un po' lento nel breve e impreciso negli appoggi, nel primo tempo centra una traversa di testa sullo 0-0. Nella ripresa va a segno, ma c'è fallo su De Winter e Fourneau annulla tutto

Ehizibue 5: dalla sua parte il Genoa spinge con Martin e Vasquez e non regge l'urto. Cioffi lo toglie nell'intervallo

Kristensen 4,5: due gialli tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa segnano la prestazione e lasciano l'Udinese in dieci



IL TABELLINO

GENOA-UDINESE 2-0

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6,5, Vasquez 6,5 (9' st Vogliacco 6); Sabelli 6 (33' st Spence 6), Messias 6,5 (33' st Malinovskyi 6), Badelj 6,5 (41' st Strootman sv), Frendrup 7, Martin 6,5; Gudmundsson 7, Retegui 7 (33' st Ekuban 6).

A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Haps, Thorsby, Bohinen, Vitinha. All.: Gilardino 6,5

Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Perez 6, Giannetti 5, Kristensen 4,5; Ehizibue 5 (1' st Ebosele 5,5), Samardzic 5,5 (9' st Joao Ferreira 5,5), Walace 6, Lovric 6 (41' st Zarraga sv), Zemura 5 (9' st Kamara 5,5); Thauvin 5 (33' st Davis 5,5), Lucca 5,5.

A disp: Silvestri, Padelli, Tikvic, Kabasele, Payero, Success, Brenner. All.: Cioffi 5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 36' Retegui (G), 40' Bani (G)

Ammoniti: De Winter (G); Giannetti, Ebosele (U)

Espulsi: 3' st Kristensen (U) - doppia ammonizione



LE STATISTICHE

- Il Genoa non batteva l’Udinese in Serie A dal 21 febbraio 2016 (2-1, con Gasperini allenatore) - 13 sfide consecutive senza successo da allora.

- Il Genoa ha guadagnato almeno 33 punti dopo 26 gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (37 e 6° posto finale in quel caso).

- L’Udinese conta 23 punti dopo 26 gare in questo campionato, è il suo peggior rendimento a questo punto del torneo nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A.

- Il Genoa non segnava due gol nel primo tempo in una gara di Serie A proprio dalla partita di andata contro l'Udinese, il 1° ottobre 2023 - match poi finito 2-2.

- Il Genoa ha segnato 10 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo (meno solo di Inter e Milan, entrambe 14), mentre l’Udinese ha subito ben 14 reti in questo frangente, più di tutti in questa Serie A.

- Mateo Retegui ha segnato sei gol in questo campionato, di cui tre nelle ultime sei presenze in Serie A; inoltre, ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre gare al Ferraris in Serie A.

- Ciascuno dei due gol di Mattia Bani in questo campionato è arrivato di testa e al Ferraris - il precedente risale al 16 settembre 2023 contro il Napoli.

- L'ammonizione a Lautaro Giannetti dopo 19 secondi è il secondo cartellino estratto più rapidamente dall'inizio di un match di questo campionato, dopo il giallo a Eljif Elmas lo scorso 16 settembre sempre al Ferraris in Genoa-Napoli (15 secondi)