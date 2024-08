L'Udinese riabbraccia Sanchez: "È il momento migliore per tornare a casa"

Il giro immenso di Alexis Sanchez si è chiuso, almeno per quanto riguarda il grande calcio europeo. Da Udine a Udine, dove arrivò appena 18enne e ora torna per chiudere una carriera importante e ricca di successi. "Un giorno speciale per me - ha commentato l'attaccante cileno nella conferenza di presentazione -. Non sono ancora al 100% ma mi sento pronto, poi sarà il mister a fare le scelte. Io però sono pronto sempre". Difficile vederlo in campo dal primo minuto contro il Bologna però la voglia di dare un contributo all'Udinese è tanta: "Avevo altre offerte dal Sudamerica e dall'Italia, ma ho scelto di tornare qua, era il momento migliore per tornare a casa".