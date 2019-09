“Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Non vedo il momento di giocare questa partita”. Così il tecnico dell'Udinese Igor Tudor alla vigilia della sfida contro l'Inter. "L’Inter ha grandi giocatori e costano tanto. Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku non è l’unico che puó creare problemi. Sensi è in forma, ma tutti i giocatori dell’Inter sono pericolosi. Hanno una grande difesa tra le migliori della Serie A. Noi siamo sulla strada giusta, ho rivisto diverse volte la gara contro Parma. 3 tiri subiti e 3 gol, ma la squadra ha giocato bene. Se la rigiochiamo altre volte non finisce con quel risultato”