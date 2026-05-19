Udinese, trasferta vietata a Napoli per i tifosi friuliani

Trasferta vietata per i tifosi friuliani domenica prossima. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio tra Napoli e Udinese, in programma alle 18 allo stadio Maradona il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento è stato adottato, "su determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dello scorso 13 maggio e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica".