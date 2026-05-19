Milan, Modric per i punti Champions. Ipotesi nuovo ritiro pre-Cagliari

19 Mag 2026 - 14:00
Luka Modric © italyphotopress

Luka Modric © italyphotopress

Luka Modric era già stato in panchina a Genova, senza che ci fosse bisogno di lui, ma nell'ultima giornata di campionato potrebbe tornare titolare nel Milan. Dopo l'operazione allo zigomo è tornato pienamente a diposizione e se, come tutto lascia pensare, farà una settimana di allenamenti pieni allora Massimiliano Allegri lo schiererebbe dall'inizio nella partita che può dare la matematica qualificazione alla prossima Champions.

In vista del match contro il Cagliari, inoltre, il Milan potrebbe anche fare un ritiro anticipato da venerdì sulla scia di quanto già fatto prima del Genoa.

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