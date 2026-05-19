Milan, Modric per i punti Champions. Ipotesi nuovo ritiro pre-Cagliari

Luka Modric era già stato in panchina a Genova, senza che ci fosse bisogno di lui, ma nell'ultima giornata di campionato potrebbe tornare titolare nel Milan. Dopo l'operazione allo zigomo è tornato pienamente a diposizione e se, come tutto lascia pensare, farà una settimana di allenamenti pieni allora Massimiliano Allegri lo schiererebbe dall'inizio nella partita che può dare la matematica qualificazione alla prossima Champions.