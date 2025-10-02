Udinese, tanti dubbi per Runjaic verso il Cagliari

I tifosi dell'Udinese attendono di festeggiare una vittoria casalinga da sette mesi. L'ultimo successo risale alla scorsa stagione: era il primo marzo quando i bianconeri sconfissero di misura il Parma allora allenato da Cristian Chivu. Da allora, le uniche affermazioni sono arrivate lontane dal Friuli. Per il lunch match di domenica contro il Cagliari, Runjaic ritrova Bayo, che ha recuperato dall'infortunio, mentre c'è cautela su Buksa, operato la scorsa settimana per la frattura dello zigomo e delle ossa nasali. Ancora out Iker Bravo impegnato con la Spagna al Mondiale under 20. Dietro si dovrebbe tornare a 3 con l'inserimento di Bertola. A centrocampo, Lovric insidia una maglia da titolare a Piotrowski. Zaniolo si candida a fare il partner d'attacco di Davis. Sempre ballottaggio sulle fasce: Ehizibue e Zanoli si contendono la destra, Kamara e Zemura la sinistra.