Udinese, sold out con l'Inter per i 10 anni dello stadio

Andando al campo, ancora tante le riserve che dovrà sciogliere Runjaic. Si tornerà alla difesa a 3, rinforzata sulla fascia di centrocampo dall'adattato Bertola, favorito su Kamara. A centrocampo il giovane Miller appare favorito su Piotrowski e davanti sarà Atta a supportare Davis, visto che Zaniolo è squalificato (e infortunato), che Bayo torna ad allenarsi solo oggi dopo la Coppa d'Africa e Iker Bravo è in partenza per un prestito di sei mesi in Spagna.