Udinese, sold out con l'Inter per i 10 anni dello stadio

15 Gen 2026 - 21:40
© Getty Images

© Getty Images

È attesa una grande festa, sabato a Udine, per celebrare i dieci anni del Bluenergy stadium, inaugurato il 17 gennaio 2016 con la gara interna con la Juventus, finita 0-4. Non ci poteva essere avversario migliore per celebrare l'evento: in Friuli arriva la capolista Inter e si va verso il primo sold out stagionale. Sono disponibili solo poche decine di tagliandi di tribuna: i supporter nerazzurri non si sono fatti spaventare dal costo dei biglietti, che partono dai 60 euro della curva.

In occasione del prepartita, l'auditorium ospiterà l'intervista a Roberto Cerea, executive chef, insieme al fratello Enrico, del ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto, una delle mete imprescindibili per gli amanti della grande cucina secondo la Guida Michelin. Lo chef sarà inoltre autore, insieme a Emanuele Scarello, del menu offerto agli ospiti di President Club e Sky Box prima della partita contro l'Inter in una sfida tra chef stellati che anticiperà quella sul terreno di gioco tra lombardi e friulani.

Andando al campo, ancora tante le riserve che dovrà sciogliere Runjaic. Si tornerà alla difesa a 3, rinforzata sulla fascia di centrocampo dall'adattato Bertola, favorito su Kamara. A centrocampo il giovane Miller appare favorito su Piotrowski e davanti sarà Atta a supportare Davis, visto che Zaniolo è squalificato (e infortunato), che Bayo torna ad allenarsi solo oggi dopo la Coppa d'Africa e Iker Bravo è in partenza per un prestito di sei mesi in Spagna. 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:53
Verona-Bologna, Zanetti: "Calati perché troppo leggeri. Salvezza? Serve un'impresa"
21:40
Udinese, sold out con l'Inter per i 10 anni dello stadio
21:25
Italiano dopo Verona-Bologna: "Ci siamo sbloccati. Gol preferito? Quello di Odgaard"
21:01
Orsolini ritrovato dopo Verona-Bologna: "Il gol mi mancava tanto, ora riprendiamo la corsa per l'Europa"
20:45
Como-Milan, Allegri e il guerriero Fullkrug: "Convocato perché ha carattere e ci tiene molto"