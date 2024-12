Udinese, Sanchez verso la prima convocazione

Si va verso la prima convocazione stagionale per Alexis Sanchez nella sua seconda avventura a Udine 13 anni dopo: il "nino maravilla" sta lanciando indizi social e pare che mister Kosta Runjaic possa accontentarlo, soprattutto per fare gruppo, nell'anticipo di sabato pomeriggio con il Napoli. Il cileno non è ancora pronto - dovrebbe esserlo dalla prima gara del 2025 -, ma da capitano in pectore vorrebbe sostenere i suoi non più dalla tribuna. Per il resto, in infermeria ci sono il portiere Okoye - operato al polso, non si rivedrà prima di marzo -, il centrocampista Payero e il bomber Davis. In difesa, torna Tourè dopo la squalifica, ma dopo i pasticci e le espulsioni con Venezia e Genoa, è destinato alla panchina, scavalcato nelle gerarchie da Kristensen. Davanti agiranno Thauvin e Lucca, con Ekkellenkamp nel ruolo di incursore che tanto è piaciuto a Monza.