Udinese, Runjiac: "Contro l'Inter vogliamo sorprendere una seconda volta"

"L'Inter è la squadra migliore d'Italia attualmente, tutti conoscono i loro giocatori e i loro punti di forza. Dobbiamo funzionare molto bene come squadra, loro hanno grande qualità e sono in salute. Si può sorprendere una seconda volta, non ci diamo per sconfitti ma sappiamo che non bisognerà commettere errori se vogliamo avere una possibilità di vittoria. Servirà disciplina e ordine tattico, ma anche coraggio. Se non saremo disposti a prenderci dei rischi in entrambe le fasi è chiaro che diventa complicato fare punti".
Così Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter. "Forse conoscete il film di Woody Allen "Play it again, Sam" ("Provaci ancora, Sam", ndr): vogliamo riprovarci. Contro il Pisa non ci è mai mancata l'energia e con il giusto contributo di tutti, anche dei subentranti, faremo bene. Domani ci saranno tanti tifosi dell'Inter nel nostro stadio, può essere uno svantaggio, ma il sostegno che ci fornisce la Curva Nord è importante, ci spingeranno", ha aggiunto.
"Zaniolo? Abbiamo già giocato senza di lui contro l'Inter. Il suo acquisto ci ha aiutato tanto, ma contro le grandi squadre l'elemento più importante è la squadra, che deve funzionare nel suo insieme. Nicolò ci mancherà, ma abbiamo altri giocatori e potremo dire comunque la nostra. Saremo motivati e concentrati al massimo, cercheremo di vincere anche se sappiamo che è difficile. L'Inter non è invincibile, ma tante cose devono funzionare per poter fare tre punti. Dobbiamo fare la giusta pressione, saper soffrire ed essere migliori delle loro individualità", ha aggiunto.