Udinese, Runjiac: "Contro l'Inter vogliamo sorprendere una seconda volta"

"Zaniolo? Abbiamo già giocato senza di lui contro l'Inter. Il suo acquisto ci ha aiutato tanto, ma contro le grandi squadre l'elemento più importante è la squadra, che deve funzionare nel suo insieme. Nicolò ci mancherà, ma abbiamo altri giocatori e potremo dire comunque la nostra. Saremo motivati e concentrati al massimo, cercheremo di vincere anche se sappiamo che è difficile. L'Inter non è invincibile, ma tante cose devono funzionare per poter fare tre punti. Dobbiamo fare la giusta pressione, saper soffrire ed essere migliori delle loro individualità", ha aggiunto.