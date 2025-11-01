Logo SportMediaset

Udinese, Runjaic: "Pomeriggio magico, vittoria meritata"

01 Nov 2025 - 18:48

"Per me è stato un pomeriggio magico, sono molto felice e orgoglioso della nostra squadra e della nostra gente. Abbiamo fatto una prestazione matura per una vittoria indubbiamente meritata". Lo ha affermato, in conferenza stampa, Kosta Runjaic, dopo il successo interno dell'Udinese sull'Atalanta. "Loro erano imbattuti in Serie A e questo la dice lunga sulla loro tenuta difensiva - ha osservato -. Ora dobbiamo dare continuità a quello che si è visto oggi: abbiamo dominato dal punto di vista delle energie e dell'approccio, vinto i duelli, lottato sule seconde palle. Di fatto, abbiamo imparato dagli errori del passato". "Nessun entusiasmo ingiustificato - ha concluso -. So che il mondo del calcio cambia in maniera rapida, non bisogna perdere il focus, ora ci attende la Roma che è una squadra fortissima. 15 punti sono comunque un buon bottino, e sono davvero felice della connessione tra squadra e tifosi".

