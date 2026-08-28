Monza, Juric: "Non sono appassionato di motori ma siamo macchina da costruire"

Il mercato è ancora un'emergenza per il Monza di Ivan Juric: "Non sono appassionato di motori ma siamo una macchina tutta da costruire. Vedremo come andrà, io stesso sono curioso", dice il tecnico alla vigilia della sfida con l'Udinese che definisce "quasi una squadra da premier". "Voglio una bella prestazione e fare punti", aggiunge. Bene l'arrivo di Maye che sicuramente ha potenziale ma "è ancora molto giovane". In sostanza, spiega Juric, "quando vuoi cambiare tanto succede, non è facile. Io credo nel lavoro. È normale che siamo un po' in ritardo. "Non sono né felice, né deluso. Sono solo concentrato". "Il nostro obiettivo è la salvezza. Questi ultimi giorni di mercato devono permetterci di poter sognare questo traguardo", dice Juric.