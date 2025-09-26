Udinese, Runjaic: "Importante avere tanti giocatori. Dalla Coppa Italia buoni segnali"

"Lovric sta meglio ma ancora non ha novanta minuti. Miller ha fatto una buona partita, ha segnato, è un'alternativa valida per noi. Già l'anno scorso ha giocato molto al Motherwell, non so se partirà titolare, però contro il Palermo ha dato feedback importanti. Piotrowski è tutt'altro tipo di giocatore, già esperto, ha giocato molto a livello internazionale e quindi ci aspettiamo qualcosa in più fin da subito da lui".