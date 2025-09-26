Udinese, Runjaic: "Importante avere tanti giocatori. Dalla Coppa Italia buoni segnali"

© IPA
L'Udinese di Runjaic sfiderà domenica alle 12.30 il Sassuolo con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta in Coppa Italia contro i Palermo.
L'allenatore bianconero ha presentato così la sfida: "Sicuramente il Sassuolo è una buona squadra, sono saliti in Serie A facendo molto bene in Serie B. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa, quanto siano importanti i punti in palio per entrambe. Siamo riusciti a passare il turno, dobbiamo migliorare sugli errori individuali".
Sulle alternative in attacco
"Bravo è partito per il mondiale e Buksa si è infortunato. Zaniolo ha fatto una buona partita con il Palermo, ma deve migliorare ancora, ha dato alcuni segnali del suo talento, si è mosso molto, è pronto per giocare contro il Sassuolo. Tengo in considerazione anche Bayo che però non credo sia a disposizione. Mi piace avere la possibilità di avere tanti giocatori diversi a disposizione che mi possano permettere anche di valutare cambi di modulo".
Su Lovric e Miller
"Lovric sta meglio ma ancora non ha novanta minuti. Miller ha fatto una buona partita, ha segnato, è un'alternativa valida per noi. Già l'anno scorso ha giocato molto al Motherwell, non so se partirà titolare, però contro il Palermo ha dato feedback importanti. Piotrowski è tutt'altro tipo di giocatore, già esperto, ha giocato molto a livello internazionale e quindi ci aspettiamo qualcosa in più fin da subito da lui".
