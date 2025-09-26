Juventus, Thuram elogia Tudor: "Ripartire da lui ci ha aiutato"

Khéphren Thuram, in un'intervista rilasciata alla CBS, ha elogiato il lavoro svolto finora sotto gli ordini di Igor Tudor. Queste le parole del centrocampista della Juventus: "È una persona molto alla mano, parla tantissimo con noi. Quando è il momento di divertirsi si diverte con noi, ma quando è il momento di lavorare lo fa duramente. Quindi penso che abbia un buon equilibrio nella sua vicinanza alla squadra. Può chiederci molto: noi siamo disposti a seguirlo perché sappiamo che parla solo e soltanto per il nostro bene. Con lui lavoriamo molto fisicamente e tatticamente". Sull'inizio di stagione, il francese ha dichiarato: "Credo che ci abbia aiutato ripartire da Tudor: era con noi anche al Mondiale per Club e penso che sia stato molto importante per noi stare insieme e imparare a lavorare a livello collettivo".