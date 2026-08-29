Udinese, Runjaic: "Felice per prestazione e vittoria"

"Sono molto felice per la prestazione e la vittoria, sono tre punti in trasferta e non era facile giocare contro di loro. Il Monza è una buona squadra, gioca uomo su uomo. In generale non sono felice dei due gol concessi abbastanza facilmente". Così il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic commenta la vittoria in casa dei brianzoli. "Abbiamo lottato fino alla fine dimostrando personalità in campo e avendo dei buoni momenti a livello qualitativo con la palla. Nella ripresa abbiamo mancato almeno due occasioni per fare il quarto gol e nel calcio se non segni poi l’avversario può farlo. Non abbiamo sfruttato alcun contropiede". E ancora: "Tutti mi chiedono l’Europa ma l’obiettivo basilare è la salvezza".