Abate: "Dobbiamo essere più cinici e consapevoli delle nostre qualità"

Ignazio Abate è stato intervistato su DAZN dopo la fine del match tra Sassuolo e Torino: "Devo dire che i ragazzi nel primo tempo hanno fatto una buona gara, tra alti e bassi, però ho visto il coraggio nel voler proporre, giocare. Abbiamo avuto anche noi le nostre tre o quattro palle gol nel primo tempo. Poi, nel secondo tempo, siamo partiti non bene i primi dieci minuti, poi abbiamo fatto dieci minuti dove sembrava che avessimo preso in mano la partita e invece poi, negli ultimi venti, venticinque minuti, siamo calati. Sicuramente nella finalizzazione dobbiamo cercare di aumentare un po’ la qualità, essere più cinici, ma anche essere più consapevoli delle nostre qualità, cercando di proporre con fiducia, senza pensare troppo all’errore, che fa parte del gioco, è un processo. Però poi, indubbiamente, bisogna giocare anche per i punti, perché i punti spostano, sono importanti e quindi metterci qualcosina in più da quel punto di vista. I nuovi? Credo che sia Comuzzo, Fortini, Cacciamani e Fitz-Jim hanno fatto una buonissima partita. Poi, indubbiamente, devono crescere nella categoria, nella consapevolezza di poter incidere ancora di più, però sono felice di averli con me".