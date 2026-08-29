Juric: "Contento del primo tempo, ma abbiamo sbagliato alcuni dettagli"

L'allenatore del Monza Juric ha parlato dopo la sconfitta interna con l'Udinese: "Sono contento del primo tempo perché abbiamo dominato, ma su tre tiri abbiamo subito tre gol. Anche se abbiamo giocato bene, ci sono stati degli errori in alcuni dettagli che hanno portato alla sconfitta. Abbiamo messo in difficoltà gli avversari, ma le tre reti subite pesano molto. Non mi è piaciuto il primo quarto d'ora di gara. I nuovi nomi che arriveranno? Secondo me Folorunsho si esprime meglio davanti mentre Akinsamiro è un buon giocatore. Noi siamo una squadra piccola. Certe volte non è facile ma dobbiamo accettare quando si sbagliano le prestazioni e qualcuno commette un errore".