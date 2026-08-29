Giochi Mediterraneo: calcio femminile, Italia e Portogallo in finale

Bastava un pareggio a Italia e Portogallo all'Erasmo Iacovone di Taranto per andare entrambe in finale nel torneo di calcio femminile ai Giochi del Mediterraneo, e pareggio è stato. Le lusitane vanno avanti 1-0 con il gol al 50esimo di Ferreira Mendes, pareggio all'80esimo per le azzurrine di Elisa Ciurleo che, con un sinistro a incrociare, ha regalato a Oddina e compagne la finale per l'oro. Ultimo atto lunedì alle ore 19, sempre allo Iacovone di Taranto. "Un grande applauso alle Azzurre per quanto fatto in questo torneo. Anche oggi hanno dimostrato grande spirito di squadra, stringendo i denti nelle difficoltà: siamo orgogliosi del loro percorso. Sicuramente sarà medaglia, tifiamo tutti perché sia oro", ha affermato il presidente della Figc Giovanni Malagò.