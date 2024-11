Udinese, Runjaic: "Davis e Lucca potrebbero esser la coppia d'attacco con il Genoa"

Kosta Runjaic sta facendo le proprie valutazioni in vista della sfida fra Udinese e Genoa, tuttavia non ha intenzione di svelare i propri piani con troppo anticipo: "Davis e Lucca come coppia d'attacco? E' una delle possibilità, si completano bene e stanno imparando a capirsi meglio. Ci stiamo allenando durante la settimana con le due punte, però poi c'è anche l'opzione Thauvin, può giocare Iker Bravo che contro il Venezia ha fatto un'ottima mezz'ora. È bello vedere come i miei attaccanti si stiano conoscendo sempre meglio. La coppia con Lucca e Davis è una delle possibilità che ho a disposizione e devo riflettere su tutte le possibili opzioni. È un bene quando si hanno anche delle sostituzioni per aumentare la spinta della squadra a gara in corso. Nella maggior parte dei casi abbiamo fornito prestazioni convincenti in casa e vogliamo continuare su questa strada, non è però facile farlo".