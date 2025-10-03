Riforma dello sport: incontro Figc-sindacati con focus su arbitri

Su richiesta unitaria delle organizzazioni sindacali, si è svolto ieri presso la sede della Figc a Roma un incontro tra i rappresentanti di Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil con il presidente federale Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli. Questa riunione conoscitiva è servita per introdurre alcune tematiche meritevoli di approfondimento, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.36 del 2021 'Riforma dello sport', anche in relazione al progetto della nuova organizzazione degli arbitri di vertice proposto dalla Federazione. L'intenzione condivisa è di continuare a confrontarsi, dandosi appuntamento nelle prossime settimane per un successivo incontro. Lo fa sapere la Federcalcio in una nota.