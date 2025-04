Udinese, Runjaic: "Con il Genoa Thauvin ancora assente"

Kosta Runjaic ha presentato in conferenza stampa il match contro il Genoa, annunciando un'assenza pesante. "Thauvin non sarà a disposizione domani. Nel girone d'andata abbiamo vinto delle gare anche senza di lui, chiaramente si tratta di un giocatore importante, di grande esperienza - ha spiegato l'allenatore dell'Udinese -. Contro il Genoa sappiamo che partita ci aspetta, dobbiamo riprendere da quanto fatto contro l'Inter nella ripresa, giocare in avanti, con coraggio. Sappiamo cosa ci aspetta, uno stadio caloroso, con una bellissima atmosfera. Davanti abbiamo un Genoa che gioca in avanti, coraggioso e che ancora i 40 punti non li ha fatti, dovremo quindi fare il massimo per ottenere un risultato".