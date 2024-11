UDINESE, NANI: "BRACCIO HIEN? EPISODIO LAMPANTE, MI ASPETTO LIBRO DI SCUSE"

"Oggi ho visto questo calcio di rigore non dato di cui io personalmente mi sono accorto dalla tribuna. Posso capire l'arbitro, ma il Var? Cosa devo pensare? Pazienza, siamo stati sfortunati. Ma siccome c'è stata una lettera di scuse al Milan, io mi aspetto un libro". Lo ha detto ai microfoni di Dazn il Group Technical Director dell'Udinese Gian Luca Nani attaccando l'arbitraggio al termine del match con l'Atalanta perso 2-1 dai friulani. Il riferimento è a un tocco con il braccio di Hien in area di rigore nel primo tempo sul punteggio di 0-0. ""Complimenti all'Atalanta però oggi di bello (il riferimento è all'arbitro della partita, ndr) c'è stata solo la nostra prestazione, il resto un po' meno - ha aggiunto - Questo è un episodio lampante, che se il Var non interviene..mi aspetto il libro di scuse. Il mister e i ragazzi stanno facendo un buon lavoro, siamo venuti in casa della squadra più in forma del campionato e abbiamo dettato legge, con 4-5 palle gol incredibili".