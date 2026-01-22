Udinese, le ultime in vista della sfida contro il Verona

L'imperativo del monday night dell'Udinese a Verona è non perdere per non farsi risucchiare dal gruppone che la segue. Runjaic è ancora alle prese con l'emergenza in attacco: Zaniolo e Buksa sono infortunati, Bayo appena tornato dalla Coppa d'Africa, Gueye è alle prime uscite e pare molto acerbo. Probabile venga riproposto il modulo con Atta a supporto dell'unica punta, Davis. A centrocampo, il problema al ginocchio di Piotrowski limita le rotazioni. Miller sarà promosso tra i titolari con Lovric (la cui valigia è già pronta) e Zarraga pronti a subentrare. In difesa c'è invece l'imbarazzo della scelta, con l'aggiunta del nuovo acquisto Arizala, che ha risolto i problemi burocratici relativi al tesseramento e amplierà le scelte e le rotazioni del tecnico tedesco sulla fascia sinistra.