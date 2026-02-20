Lecce, Di Francesco: "Contro l'Inter diamo continuità agli ultimi risultati"

Si ritrovano a poco più di un mese di distanza dalla gara di campionato. Il Lecce è galvanizzato dai successi contro Cagliari e Udinese, l'Inter, nonostante il vantaggio rassicurante sul Milano, deve affrontare la difficile rimonta in Champions. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, in un Via del Mare che si preannuncia sold out, proveranno a rendere difficile la serata agli uomini di Chivu, giunti ad uno snodo fondamentale della loro stagione. Il tecnico dei giallorossi inquadra così la gara: "E' necessario dare continuità di prestazioni e di risultati - dichiara il tecnico nella conferenza della vigilia - Noi viviamo di risultati, e vorrei mantenere questa costanza a partire dalla prossima partita. Domani affronteremo una squadra infastidita dalla Champions, difficile da incontrare in campionato. Sarà l'atteggiamento a fare la differenza: i ragazzi durante la settimana sono stati spronati a mantenere alta l'attenzione per tutti i novanta minuti". Quale potrebbe essere la possibile chiave di volta della sfida? Di Francesco la pensa così: "La nostra intensità deve essere superiore di quella dell'Inter - commenta il tecnico - Il divario tecnico esiste, e loro dispongono di potenzialità per sopperire ad eventuali assenze. L'intelligenza rientra nella parte tattica della gara: se perdi i duelli, è necessario porre rimedio con situazioni di superiorità o inferiorità numerica". Ritorna dalla squalifica Banda, possibile ballottaggio con Sottil, ma il tecnico non scopre le carte: "Non dirò mai chi partirà dal primo minuto - prosegue Di Francesco - ma entrambi giocheranno chi dall'inizio chi a partita in corso. Dobbiamo cercare di tenere la gara in bilico fino alla fine, cercando di sfruttare anche la loro stanchezza. Veniamo dai migliori dieci giorni del campionato, se parliamo di risultati, ma a livello di prestazione non sono completamente d'accordo". E l'ambiente, con il ritrovato entusiasmo, potrebbe essere l'arma in più: "E' molto positivo rispetto a qualche settimana addietro - dichiara l'allenatore - Ma lo ripeto: dobbiamo dare continuità alle prestazioni, preparando la gara nel migliore dei modi, e senza lasciare nulla al caso". Infine un passaggio sulle problematiche sanitarie: "Stulic non si è allenato tutta la settimana, ha preso una brutta distorsione a Cagliari e lo staff medico sta facendo il possibile per renderlo disponibile", conclude Di Francesco.