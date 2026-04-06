Udinese-Como da record... negativo: Zaniolo l'unico italiano tra i titolari

Nicolò Zaniolo è stato l’unico giocatore italiano titolare su 22 in Udinese-Como: un record negativo per una singola partita in questa stagione. Allargando il discorso anche ai cambi, effettuati 5 per parte, e agli allenatori il bilancio cambia di poco: su 34 tra calciatori e mister che hanno calcato il campo soltanto Bertola (difensore dei friulani entrato in campo a pochi minuti dalla fine) si aggiunge al già citato Zaniolo alla voce degli italiani in campo. (2/34)

Per trovare un match di Serie A con così pochi giocatori del nostro Paese in campo dal 1' bisogna tornare indietro al 28 aprile 2024 (Bologna-Udinese 1-1, il solo Lorenzo Lucca in quel caso).



Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (86’ Bertola), Solet; Ehizibue (86’ Zarraga), Piotrowski (65’ Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (69’ Gueye), Kamara (69’ Arizala); Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic



Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (86’ Van Der Brempt), Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone (60’ Sergi Roberto), Da Cunha; Paz, Caqueret (60’ Baturina), Diao (80’ Morata); Douvikas (60’ Vojvoda). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas