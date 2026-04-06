Udinese-Como da record... negativo: Zaniolo l'unico italiano tra i titolari

06 Apr 2026 - 14:56
© Getty Images

© Getty Images

I giocatori scesi in campo e a disposizione di Udinese e Como

Nicolò Zaniolo è stato l’unico giocatore italiano titolare su 22 in Udinese-Como: un record negativo per una singola partita in questa stagione. Allargando il discorso anche ai cambi, effettuati 5 per parte, e agli allenatori il bilancio cambia di poco: su 34 tra calciatori e mister che hanno calcato il campo soltanto Bertola (difensore dei friulani entrato in campo a pochi minuti dalla fine) si aggiunge al già citato Zaniolo alla voce degli italiani in campo. (2/34)
Per trovare un match di Serie A con così pochi giocatori del nostro Paese in campo dal 1' bisogna tornare indietro al 28 aprile 2024 (Bologna-Udinese 1-1, il solo Lorenzo Lucca in quel caso).

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (86’ Bertola), Solet; Ehizibue (86’ Zarraga), Piotrowski (65’ Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (69’ Gueye), Kamara (69’ Arizala); Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (86’ Van Der Brempt), Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone (60’ Sergi Roberto), Da Cunha; Paz, Caqueret (60’ Baturina), Diao (80’ Morata); Douvikas (60’ Vojvoda). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas

nicolo zaniolo
italia
serie a
udinese-como
giocatori
titolari

Ultimi video

00:57
DICH SPALLETTI SU FUTURO NAZIONALE 4/4 DICH

Spalletti sulla Nazionale: "Il talento ci sarà, ma serve programmazione corretta"

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

03:33
Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

01:08
Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

01:13
Pisa-Torino 0-1: gli highlights

Pisa-Torino 0-1: gli highlights

04:06
Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

02:36
Calhanoglu: "Segnale importante"

Calhanoglu: "Segnale importante"

02:35
Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

00:28
MCH ALIENO YAMAL 5/4 MCH

Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: "Fermi tutti!"

01:34
39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

01:18
42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

01:03
Cartellino rosso per Nico Gonzalez

Cartellino rosso per Nico Gonzalez

03:05
Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

01:42
87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

01:52:31
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

00:57
DICH SPALLETTI SU FUTURO NAZIONALE 4/4 DICH

Spalletti sulla Nazionale: "Il talento ci sarà, ma serve programmazione corretta"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

Inzaghi: "Io al posto di Gattuso? Sono lusingato ma in Arabia non vivo bene, di più"

DICH GROSSO 3/04 DICH

Grosso: "Nazionale? Movimento deve provare a risollevarsi, senza caccia al colpevole"

Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

DICH GRAVINA SU DIMISSIONI DICH

Gravina: "Grande amarezza, ma anche serenità, mi hanno chiesto di restare"

L'amarezza di Gattuso

L'amarezza di Gattuso: "Fa veramente molto male"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:31
Como, Fabregas: "Lenti e sottotono: mi aspettavo di più. In tanti venivano da viaggi lunghi..."
15:30
Napoli, Hojlund in forte dubbio: Conte pensa a Giovane per il Milan
15:20
Juve, il figlio di Marchisio in Prima Squadra: il premio di Spalletti
15:19
Udinese, Runjaic: "Punto meritato: serviva una grande prestazione per fermare questo Como"
14:56
Udinese-Como da record... negativo: Zaniolo l'unico italiano tra i titolari