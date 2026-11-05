Udinese a Venezia con il dubbio Davis

Comincia dalla trasferta di Venezia, con uno scontro salvezza delicatissimo, l'avventura di Paolo Zanetti sulla panchina dell'Udinese. Il nuovo tecnico bianconero è chiamato subito a invertire la rotta dopo l'esonero di Kosta Runjaic e una classifica che vede la squadra friulana al penultimo posto, davanti solo ai lagunari. Per il debutto al Penzo Zanetti potrà contare sul recupero di Solet, pronto a tornare a disposizione in difesa, mentre resta da sciogliere il dubbio relativo a Davis, le cui condizioni saranno valutate fino all'ultimo. Il principale interrogativo riguarda proprio il reparto offensivo: in caso di forfait dell'attaccante inglese, Zanetti potrebbe affidarsi a Unai Gomez nel ruolo di falso nove, con Zaniolo ed Ekkelenkamp alle sue spalle. Una soluzione dettata anche dalle assenze di Gueye e Bayo, entrambi ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Out anche Zanoli in fascia. Il nuovo allenatore, che domani ritroverà da avversario il Venezia con cui conquistò la promozione in Serie A nel 2021, dovrà quindi trovare subito le soluzioni per rilanciare una squadra in difficoltà, capace di conquistare un solo punto nelle ultime 8 gare.