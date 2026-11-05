Figc, Malagò: "Rispetto e stimo Galliani, io porto idee e visioni anche da fuori"

"Il commissariamento? Se fossimo andati al voto in quella giunta ne saremmo usciti tutti sconfitti, non so se è stata la soluzione migliore, ma sicuramente la meno peggio. Roma 2024? La ferita resterà per sempre, una scelta scellerata che portò disastri in termini di consenso anche a chi la prese. Però dopo sei mesi ci ritrovammo a occuparci di Milano Cortina, e quindi. Latina fu fortemente penalizzata da quella decisione. Avremmo vinto e avremmo coinvolto questa zona come abbiamo fatto con tanti territori per Milano Cortina".