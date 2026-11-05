Inter, ufficiale: Lo Schiavo nuovo Director of Football Development. Marotta: "Il suo contributo sarà prezioso"

È ufficiale l'ingresso nell'Inter di Simone Lo Schiavo. "F.C. Internazionale Milano è felice di annunciare l’ingresso in Società di Simone Lo Schiavo, che dal 5 novembre 2026 ha iniziato ufficialmente la sua avventura in nerazzurro in qualità di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin", si legge nel comunicato del club nerazzurro. Dopo una prima esperienza alla Vibonese, Lo Schiavo è stato Direttore dell’Area Scouting e poi Coordinatore tecnico del Settore Giovanile della Roma. In seguito, ha prima ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting della Salernitana per poi entrare a far parte dell’Area Scouting del Palermo. "Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo - le parole del presidente nerazzurro Beppe Marotta - Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro".