Udienza a febbraio per i 'gestori' delle scommesse dei calciatori

E' stata rinviata al 18 febbraio l'udienza, davanti alla gup di Milano Giulia Masci, sulle istanze di patteggiamento dei cinque arrestati lo scorso maggio nell'inchiesta sul "sistema" di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A. Il procedimento, con pene proposte che vanno dai 2 anni e 4 mesi ai 2 anni e 6 mesi, è stato aggiornato per la definizione delle confische, tra conti e immobili, per circa 1,5 milioni di euro. Tra gli indagati Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, i presunti gestori del "sistema". Verso il patteggiamento anche Antonio Scinocca e Antonino Parise, legale rappresentante e socio di Elysium Group, gioielleria milanese al centro dell'indagine dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini e della polizia giudiziaria della Gdf, e Andrea Piccini, ex socio. Intanto, i calciatori stanno pagando sanzioni pecuniarie per uscire dal procedimento. Solo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali hanno in più anche l'accusa di aver pubblicizzato con altri compagni di squadra quelle piattaforme illecite e non solo di aver scommesso illegalmente.