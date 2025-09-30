Liverpool, Ekitike torna sull'espulsione: "Gesto stupido, migliorerò"

Nelle scorse ore, Hugo Ekitike è tornato a parlare dell'espulsione rimediata a cinque minuti dalla fine in Liverpool-Southampton, quando dopo aver segnato si è tolto la maglietta nonostante l'ammonizione precedente: "Ho capito subito di aver commesso un errore stupido, cercherò di migliorare e fare in modo che non accada pù, anche perché non è stato piacevole guardare i miei compagni da casa sabato. Chiedo scusa a tutti, a tutti i miei compagni di squadra. Ora voltiamo pagina".