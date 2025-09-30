Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, Thuram: "Infortunio? Non è super grave, sto bene"

30 Set 2025 - 23:21

"Sto bene, è solo una piccola cosa non penso sia super grave". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram commenta, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League, a proposito del problema accusato nel secondo tempo. "In Champions è sempre dura, puoi sempre avere sorprese. Devi essere molto seri e fare la partita che abbiamo fatto stasera", ha aggiunto. "E' importante anche non prendere gol, perchè poi riusciamo sempre a segnare. L'equilibrio lo stiamo cercando piano piano", ha detto. "La finale? Il percorso è lunghissimo, siamo solo a settembre e dobbiamo pensare partita dopo partita", ha concluso.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

01:01
DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

01:32
La Scala del calcio

La Scala del calcio: ripercorriamo la storia di uno stadio mitico

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

I più visti di Calcio

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:21
Inter, Thuram: "Infortunio? Non è super grave, sto bene"
22:30
Liverpool, Ekitike torna sull'espulsione: "Gesto stupido, migliorerò"
22:18
Atalanta: Bellanova e Kossounou infortunati col Bruges
22:17
Bruges, Hayen: "Compromesso tutto con un errore"
21:46
Turchia, Montella: "Puntiamo ai Mondiali, sono ottimista"