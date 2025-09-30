Inter, Thuram: "Infortunio? Non è super grave, sto bene"

"Sto bene, è solo una piccola cosa non penso sia super grave". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram commenta, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League, a proposito del problema accusato nel secondo tempo. "In Champions è sempre dura, puoi sempre avere sorprese. Devi essere molto seri e fare la partita che abbiamo fatto stasera", ha aggiunto. "E' importante anche non prendere gol, perchè poi riusciamo sempre a segnare. L'equilibrio lo stiamo cercando piano piano", ha detto. "La finale? Il percorso è lunghissimo, siamo solo a settembre e dobbiamo pensare partita dopo partita", ha concluso.