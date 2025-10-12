Turchia, Montella: "Che sia in modo diretto o dai playoff, vogliamo il Mondiale"
12 Ott 2025 - 10:38
“Se andremo direttamente al Mondiale o tramite i play-off, lo vedremo sul campo. In ogni caso, vogliamo essere al Mondiale”. Così Vincenzo Montella, ct della Turchia, dopo la netta vittoria sulla Bulgaria (6-1).
