Bisseck convinto: "L'Inter resta la più forte, voglio avere la fiducia di Chivu"

22 Lug 2026 - 16:19
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"Penso sempre che noi siamo i più forti. Lo penso anche quando non vinciamo, il calcio a volte è strano. Ma ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo il Napoli". Così il difensore dell'Inter Yann Bisseck parlando dal ritiro in Germania del club nerazzurro. "Se restiamo concentrati su noi stessi e allora non importa cosa fanno gli altri. Se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto", ha aggiunto il difensore tedesco. Guardando alla sua stagione, ancora Bisseck ha detto: "Io voglio solo giocare, avere la fiducia del mister e mettere tutto quello che ho in campo. Mostrare le mie qualità. Penso di essere sulla strada giusta, è il mio quarto anno. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare, essere un giocatore importante. C'è tanto lavoro da fare ma penso che la strada sia quella giusta".

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