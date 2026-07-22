Mondiali, Roberto Ayala si scusa con Olmo per averlo spintonato: "Reazione sbagliata, mi scuserò con lui di persona"

Roberto Ayala, parte dello staff di Lionel Scaloni nell'Argentina, è stato protagonista di un brutto gesto nel post partita ai danni di Dani Olmo: l'ex difensore del Milan ha colpito con una sorta di schiaffo-spinta il giocatore del Barcellona. Tuttavia, durante "Esports Migdia" su Televalencia, l'ex difensore ha espresso il proprio rammarico: "Abbiamo visto i nostri giocatori coinvolti in una situazione caotica e siamo andati lì per calmare le cose, non volevo finisse così. Mia intenzione era andare, dividere i giocatori e basta. Poi le emozioni e gli impulsi a volte prendono il sopravvento, ma è una cosa che non dovrebbe succedermi per la posizione che ricopro. Quando vedrò Olmo mi scuserò con lui di persona, anche se vorrei precisare che non si è trattato di un pugno come si sta scrivendo, ma più di una spinta" ha aggiunto l'ex giocatore tra le altre del Milan.