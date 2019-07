"È sempre difficile stabilire se il calendario possa dare vantaggi o meno a una squadra. Tuttavia abbiamo un piccolo vantaggio che è quello di giocare le prime due partite in casa, davanti al nostro pubblico". È questo il commento a caldo del tecnico dell'Udinese Igor Tudor sul sorteggio del calendario della prossima Serie A che per i bianconeri parte con due gare casalinghe contro Milan e Parma e poi l'Inter alla terza giornata. "È bello iniziare subito contro il Milan che potrebbe essere una delle protagoniste della prossima stagione - ha affermato Tudor -. Certamente, però, sarà un inizio di campionato anche duro perché affronteremo l'Inter in trasferta alla terza giornata. Al di là di tutto, comunque, ciò che conterà sarà arrivare pronti alla prima gara".