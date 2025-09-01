Logo SportMediaset
Calcio

Tsimikas: "A Roma sono già a casa, Gasp perfetto per me"

01 Set 2025 - 16:19

"Sono felice di essere qui. Fin dall'inizio, quando ho visto che un club come la Roma mi voleva, ero molto felice. Questo è un nuovo capitolo per me e la mia famiglia, motivo per cui sono contentissimo di essere qui e non vedo l'ora di iniziare, mi sento già a casa". Lo ha detto Kostas Tsimikas nella sua prima intervista da calciatore della Roma. Parlando della trattativa che lo ha portato nella Capitale dal Liverpool ha aggiunto: "Ho parlato un paio di volte con il direttore sportivo in videochiamata e mi ha spiegato quanto sia speciale giocare per questo club. Da parte mia, voglio ringraziare il presidente per aver reso possibile questo trasferimento. È grazie a lui che sono qui. Quando un club come questo ti chiama non devi pensarci molto". Poi un pensiero su Gasperini che con i Reds ha affrontato quando il tecnico piemontese allenava l'Atalanta: "Penso che sia un allenatore speciale e ho sempre avuto il desiderio di venire qui per farmi allenare e imparare da lui". Nel frattempo, la Roma ufficializza anche la cessione a titolo definitivo al Bari di Ebrima Darboe.

